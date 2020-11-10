11 ноября
Красноярск
погода +6 °C
76.4
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске появилась передвижная КТ-установка

Главная Здоровье
Красноярск
19:00 10 Ноября 2020
канск, больница, здоровье, вирус, в красноярском крае, эпидемия, минздрав, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Канске начала свою работу передвижная диагностическая установка для компьютерной томографии. С ее помощью можно проводить до 80 исследований covid-пациентов в день.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передвижную установку направили в Канск по решению краевого минздрава. Так как ранее установленный в местной больнице аппарат вышел из строя и на его ремонт требуется время.  

Еще в марте в городе на базе межрайонной больницы был развернут инфекционный госпиталь, в котором лечатся пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Сейчас там находятся 278 человек.

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 328 человек

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 328 человек

10 Ноября 2020 г.
11 человек умерло
Новости Красноярска: Минздрав обновил нормативы для врачей на прием пациентов

Минздрав обновил нормативы для врачей на прием пациентов

10 Ноября 2020 г.
Врач-фтизиатр может осматривать больного 35 минут
Новости Красноярска: Больничные листы по COVID-19 в Красноярском крае начинают оформлять по телефону

Больничные листы по COVID-19 в Красноярском крае начинают оформлять по телефону

9 Ноября 2020 г.
Это касается пациентов с постановлением от Роспотребнадзора
Новости Красноярска: За последние сутки в регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

9 Ноября 2020 г.
Еще 9 человек скончались
Новости Красноярска: За последние сутки в регионе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом

8 Ноября 2020 г.
Еще 9 человек скончались
Новости Красноярска: 322 новых случая заражения COVID-19 в Красноярском крае

322 новых случая заражения COVID-19 в Красноярском крае

7 Ноября 2020 г.
За сутки еще 9 человек скончались
Новости компаний
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае открыта тысяча вакансий в органах МВД

В Красноярском крае открыта тысяча вакансий в органах МВД

10 Ноября 2020 г.
Больше всего нужны сотрудники для работы в городах
Новости Красноярска: Будущие защитники Родины

Будущие защитники Родины

10 Ноября 2020 г.
В Красноярске состоялся фестиваль по военно-прикладным дисциплинам среди патриотических объединений Красноярска посвя...
Новости Красноярска: В краевом центре уничтожили санкционные фрукты

В краевом центре уничтожили санкционные фрукты

10 Ноября 2020 г.
Продукция была на торговых базах Красноярска
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru