В Канске появилась передвижная КТ-установка

В Канске начала свою работу передвижная диагностическая установка для компьютерной томографии. С ее помощью можно проводить до 80 исследований covid-пациентов в день.

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передвижную установку направили в Канск по решению краевого минздрава. Так как ранее установленный в местной больнице аппарат вышел из строя и на его ремонт требуется время.

Еще в марте в городе на базе межрайонной больницы был развернут инфекционный госпиталь, в котором лечатся пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Сейчас там находятся 278 человек.