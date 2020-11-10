За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 328 человек

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 29 584 подтвержденных диагноза. За последние сутки выписано из больниц 309 пациентов, всего выздоровело 22 101 человек. Еще 11 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 752 человека.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 48 заболевших, а в Железногорске 94 новых случаев COVID-19.

Отметим, что Красноярский край вышел на 6 место по приросту среди всех регионов Российской Федерации.