Больничные листы по COVID-19 в Красноярском крае начинают оформлять по телефону

Минздрав утвердил новый порядок выдачи больничных листов по COVID-19.В случае карантина в школе или детском саду одному из родителей открывают лист нетрудоспособности на 14 дней. На такой же срок оформляют больничный при наличии признаков ОРВИ, но отрицательного анализа на COVID-19. При этом документ оформляется на основании постановления Роспотребнадзора. Поликлиникам Красноярского края рекомендовано открывать больничные по телефону, а пациентам передавать их с помощью волонтеров или курьеров.

«Листок нетрудоспособности формируется врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина, заболевания новой коронавирусной инфекции, либо заболевания ОРВИ. Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, больничный лист открывается на весь период заболевания, закрывается по выздоровлению», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

При этом в ведомстве подчеркнули, что закрыть больничный пациенту с подтвержденным COVID-19 врач может только при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус.