9 ноября
Красноярск
погода +3 °C
76.95
 
€ 91.5
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Больничные листы по COVID-19 в Красноярском крае начинают оформлять по телефону

Главная Здоровье
Красноярск
17:00 9 Ноября 2020
в красноярском крае, здравоохранение, минздрав, больница, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Минздрав утвердил новый порядок выдачи больничных листов по COVID-19.В случае карантина в школе или детском саду одному из родителей открывают лист нетрудоспособности на 14 дней. На такой же срок оформляют больничный при наличии признаков ОРВИ, но отрицательного анализа на COVID-19. При этом документ оформляется на основании постановления Роспотребнадзора. Поликлиникам Красноярского края рекомендовано открывать больничные по телефону, а пациентам передавать их с помощью волонтеров или курьеров.

«Листок нетрудоспособности формируется врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия - лечащим врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина, заболевания новой коронавирусной инфекции, либо заболевания ОРВИ. Пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, больничный лист открывается на весь период заболевания, закрывается по выздоровлению», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

При этом в ведомстве подчеркнули, что закрыть больничный пациенту с подтвержденным COVID-19 врач может только при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. 

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За последние сутки в регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

9 Ноября 2020 г.
Еще 9 человек скончались
Новости Красноярска: За последние сутки в регионе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в регионе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом

8 Ноября 2020 г.
Еще 9 человек скончались
Новости Красноярска: 322 новых случая заражения COVID-19 в Красноярском крае

322 новых случая заражения COVID-19 в Красноярском крае

7 Ноября 2020 г.
За сутки еще 9 человек скончались
Новости Красноярска: В Красноярске 20-ая больница приостанавливает плановую госпитализацию хирургических пациентов

В Красноярске 20-ая больница приостанавливает плановую госпитализацию хирургических пациентов

6 Ноября 2020 г.
Это касается детей и взрослых
Новости Красноярска: Красноярские школы переходят на дистанционное обучение

Красноярские школы переходят на дистанционное обучение

6 Ноября 2020 г.
Это касается учеников с 5 по 11 классы
Новости Красноярска: Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

6 Ноября 2020 г.
Об этом заявил главный внештатный пульмонолог России
Новости компаний
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске подсветят фасады домой вдоль левобережной набережной

В Красноярске подсветят фасады домой вдоль левобережной набережной

9 Ноября 2020 г.
Так проектировщики решили соединить Коммунальный мост и Стрелку
Новости Красноярска: Ученые СФУ учатся разводить самую полезную рыбу в мире – гольца

Ученые СФУ учатся разводить самую полезную рыбу в мире – гольца

9 Ноября 2020 г.
Это позволит включить гольца в повседневное меню россиян
Новости Красноярска: Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

Новогодняя ёлка с Театральной площади переезжает в Советский район

9 Ноября 2020 г.
В сквер Космонавтов переезжает 46-метровая ёлка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru