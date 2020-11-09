За последние сутки в регионе выявлено 329 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 29 256 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 262 пациента, всего выздоровело 21 792 человека. Еще 9 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 741 человек.

В ЗАТО Зеленогорск зафиксировано 43 заболевших, а в Железногорске всего 4.

Отметим, что Красноярский край вышел на 6 место по приросту среди всех регионов Российской Федерации.