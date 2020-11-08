За последние сутки в регионе выявлено 326 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировано 28 927 подтвержденных диагнозов. За последние сутки выписано из больниц 277 пациентов, всего выздоровели 21 530 человек. Еще 8 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 732 человека.

Отметим, что Красноярский край вышел на 6 место по приросту среди всех регионов Российской Федерации.