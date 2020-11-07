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322 новых случая заражения COVID-19 в Красноярском крае

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 7 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, здоровье, выздоровление, вирус, эпидемия, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в крае зафиксировано 28 601 подтвержденный диагноз. За последние сутки выписано из больниц 300 пациентов. Еще 9 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 724 человека.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зафиксировано 47 и 62 новых случая COVID-19 соответственно. Напомним, эти города официально не входят в региональную статистику по коронавирусу, так как они является городами федерального подчинения.

Отметим, что Красноярский край вышел на 6 место по приросту среди всех регионов Российской Федерации.

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