Красноярские школы переходят на дистанционное обучение

Все красноярские школы переходят на дистанционный формат обучения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Красноярска.

Данное решение касается учеников с 5 по 11 классы и связано с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19, гриппа и ОРВИ. Предполагается, что на очное обучение школьники выйдут 23 ноября.

Рекомендацию на переход на дистанционное образование дали в краевом минобре.

Кроме того, в администрации напомнили, что с начала учебного года карантинные мероприятия прошли в 1000 классах 104 школ. С 1 сентября было выявлено 382 случая заражения коронавирусом среди педагогов и 1047 раз COVID-19 был зафиксирован у учеников.

Отметим, что решения о переходе на дистанционный формат учеников начальных классов будет приниматься в индивидуальном порядке.