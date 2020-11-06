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В Красноярске 20-ая больница приостанавливает плановую госпитализацию хирургических пациентов

Главная Здоровье
Красноярск
17:45 6 Ноября 2020
вирус, эпидемия, здравоохранение, больница, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске больница №20 приостановила госпитализацию детей и взрослых в хирургические отделения. Кроме того, с 9 ноября временно будет отменен плановый консультативный прием специалистов. Ограничения связаны с напряженной эпидемиологической ситуацией. Предварительно, они продлятся до 23 ноября. Тем, кто уже записан на плановую госпитализацию или консультации, необходимо уточнить новые сроки в отделениях, куда выписаны направления.

«Ограничения на плановую госпитализацию не распространяются на пациентов, направленных в учреждение с заболеваниями, подозрительными на злокачественное новообразование или впервые установленным диагнозом ЗНО. Данная категория пациентов будет госпитализироваться в неотложном порядке, с привлечением профильных врачей неотложной помощи», - сообщает пресс-служба Минздрава.

Также больница оказывает неотложную помощь пациентам. Больные с подозрением на COVID-19 будут госпитализироваться в изолированные палаты.

Фото: krasgkb20.ru

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