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Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

Главная Здоровье
Красноярск
16:45 6 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, здравоохранение, вирус, эпидемия, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Тесты на COVID-19 показывают ошибочный результат в 30-40% случаев. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня». По его словам, часто пациент получает ложноположительный результат.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — отметил Авдеев.

При этом врач сообщил, что симптомы COVID-19 чаще всего проявляются на 6 день заболевания. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней. Главные симптомы: повышенная температура до 37, 5 градусов – она повышается у 90% заболевших. Среди других признаков COVID-19 утомляемость, слабость, одышка, боль в горле и кашель.

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