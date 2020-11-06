Каждый третий тест на COVID-19 выдает ошибку

Тесты на COVID-19 показывают ошибочный результат в 30-40% случаев. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня». По его словам, часто пациент получает ложноположительный результат.

«Почему это происходит? Проблема не в качестве тестов – проблема во взятии материалов. Если материал взят некачественно, к сожалению, мы имеем шанс получить ложноотрицательный результат», — отметил Авдеев.

При этом врач сообщил, что симптомы COVID-19 чаще всего проявляются на 6 день заболевания. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней. Главные симптомы: повышенная температура до 37, 5 градусов – она повышается у 90% заболевших. Среди других признаков COVID-19 утомляемость, слабость, одышка, боль в горле и кашель.