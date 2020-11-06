В регионе вновь более трехсот новых случаев заболевания коронавирусом

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 317 новых случаев заражения COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в крае зафиксировано 28 279 подтвержденных диагнозов. 20 953 человека было вылечено, за последние сутки выписано из больниц 302 пациента. Еще 8 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 715 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7 626 человек (плюс 665 новых пациента), за последние сутки снято с наблюдения 497 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 388 352 теста на коронавирус.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зафиксировано 62 и 36 новых случаев COVID-19 соответственно. Напомним, эти города официально не входят в региональную статистику по коронавирусу, так как они является городами федерального подчинения.