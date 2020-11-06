Аптеки в Красноярске начали продавать тесты для самостоятельного определения COVID-19

Это реагенты производства Южной Кореи, которые в первую волну пандемии зарубежные врачи применяли для первичной диагностики коронавируса у пациентов стационаров. С помощью аптечных тестов провести исследование можно самостоятельно, взяв мазок из носовой полости, сообщает радио «Красноярск-Главный». Стоимость новинки – 2,5 тысячи рублей.

«Это тесты использовались для того, чтобы наряду с лабораторными исследованиями получить первичную информацию, болен человек, либо нет. Наша аптечная сеть закупила порядка 1000 единиц таких тестов. Есть не во всех аптеках, только в аптеках-экспертах. В городе Красноярске таких аптек 8», - сообщил пресс-секретарь «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

Отметим, что стоимость исследования на COVID-19 в частных клиниках Красноярска также составляет 2,5 тысячи рублей.



