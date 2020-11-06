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Аптеки в Красноярске начали продавать тесты для самостоятельного определения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
09:00 6 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, здоровье, вирус, эпидемия, тест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Это реагенты производства Южной Кореи, которые в первую волну пандемии зарубежные врачи применяли для первичной диагностики коронавируса у пациентов стационаров. С помощью аптечных тестов провести исследование можно самостоятельно, взяв мазок из носовой полости, сообщает радио «Красноярск-Главный». Стоимость новинки – 2,5 тысячи рублей.

«Это тесты использовались для того, чтобы наряду с лабораторными исследованиями получить первичную информацию, болен человек, либо нет. Наша аптечная сеть закупила порядка 1000 единиц таких тестов. Есть не во всех аптеках, только в аптеках-экспертах. В городе Красноярске таких аптек 8», - сообщил пресс-секретарь «Губернских аптек» Анатолий Патюков.

Отметим, что стоимость исследования на COVID-19 в частных клиниках Красноярска также составляет 2,5 тысячи рублей.

 

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