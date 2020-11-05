Школы Красноярска будут самостоятельно принимать решения о дистанционном обучении

Управление образования администрации Красноярска разрешило школам города самостоятельно принимать решения о переходе на дистанционное обучение. Исходить рекомендуют от количества заболевших в конкретном учреждении. Руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова отметила, что такая мера как домашнее обучение позволит «выровнять ситуацию с заболеваемостью». Также школы могут самостоятельно принимать решения о продлении каникул или возвращении к очному обучению.

Ранее Минобр рекомендовал школам Красноярского края после завершения осенних каникул оставить школьников на домашнем обучении до 20 ноября. Это касается только учеников 5–11 классов, младшеклассники продолжат посещать образовательные учреждения.