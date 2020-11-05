В Красноярском крае 312 новых случаев заражения COVID-19

В регионе (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 27 962 подтвержденных диагноза. 20 651 человек был вылечен, за последние сутки выписано из больниц 289 человек. Еще 7 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 707 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7 458 человек (плюс 562 новых пациента), за последние сутки снято с наблюдения 456 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 372 085 тестов на коронавирус.

В ЗАТО Железногорск и Зеленогорск зафиксировано 42 и 83 новых случая COVID-19 соответственно. Напомним, эти города официально не входят в региональную статистику по коронавирусу, так как они является городами федерального подчинения.