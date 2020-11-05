Глава Красноярска вылечился от коронавируса

Глава Красноярска Сергей Еремин закончил двухнедельную самоизоляцию. Об этом он рассказал в своем Instagram.
«Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах.
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К моему выходу на очную работу зима подкинула свои сюрпризы в виде сильного ветра и обильного снегопада. Всю ночь велась работа по уборке улично-дорожной сети, дополнительно усиливаем дневную уборку. В общем, в бой с новыми силами!», – написал градоначальник
Напомним, ранее он сообщил, что заразился коронавирусом.
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Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах. ⠀ К моему выходу на очную работу зима подкинула свои сюрпризы в виде сильного ветра и обильного снегопада. Всю ночь велась работа по уборке улично-дорожной сети, дополнительно усиливаем дневную уборку. В общем, в бой с новыми силами!