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Глава Красноярска вылечился от коронавируса

Главная Здоровье
Красноярск
13:00 5 Ноября 2020
красноярск, мэр, здоровье, вирус, эпидемия, выздоровление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Глава Красноярска Сергей Еремин закончил двухнедельную самоизоляцию. Об этом он рассказал в своем Instagram.

«Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах.

К моему выходу на очную работу зима подкинула свои сюрпризы в виде сильного ветра и обильного снегопада. Всю ночь велась работа по уборке улично-дорожной сети, дополнительно усиливаем дневную уборку. В общем, в бой с новыми силами!», – написал градоначальник

Напомним, ранее он сообщил, что заразился коронавирусом.  

 

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Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах. ⠀ К моему выходу на очную работу зима подкинула свои сюрпризы в виде сильного ветра и обильного снегопада. Всю ночь велась работа по уборке улично-дорожной сети, дополнительно усиливаем дневную уборку. В общем, в бой с новыми силами!

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

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