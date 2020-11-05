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Красноярские кардиохирурги провели операцию в прямом эфире

Главная Здоровье
Красноярск
12:00 5 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Хирурги красноярского кардиоцентра выполнили сложнейшую операцию 77-летней пациентке в прямом эфире. Эндоваскулярные специалисты онлайн провели мастер-класс для коллег со всей России. Во время прямого эфира доктора оперировали женщину с множественными поражениями коронарных и сонных артерий, а также патологией клапана сердца.

«Мы продемонстрировали коллегам комплексный подход и современные возможности диагностики и лечения сложного пациента с использованием как не инвазивных, так и внутрисосудистых методов визуализации и лечения. В том числе, мы использовали внутрисосудистое ультразвуковое исследование, измерение фракционированного резерва кровотока, применение роторной атерэктомии при выраженной кальцификации коронарных артерий», – рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения кардиоцентра Дмитрий Столяров.

В Минздраве добавили, что врачи кардиоцентра проводят операции взрослым и детям, несмотря на пандемию коронавируса.

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

 

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