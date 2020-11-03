Инфекционный госпиталь БСМП развернул дополнительные коечные места на базе спортлагеря

«Ковидный» госпиталь БСМП будет принимать пациентов на базе спортивно – оздоровительного комплекса «Лесной». Туда будут отправлять пациентов из основного инфекционного госпиталя больницы на долечивание.
Как сообщили в региональном минздраве, распределение позволит врачам сосредоточиться на помощи тяжелобольным пациентам. Все будет 100 дополнительных коек.
В настоящее время для работы в спорткомплексе уже сформированы основные и резервные бригады врачей из сотрудников БСМП и привлеченных специалистов.
Кроме того, в состав среднего и медицинского персонала на усиление будут привлечены студенты старших курсов медуниверситета и медицинского колледжа.
Отметим, что уже сегодня первые пациенты переведены в новое временное медучреждение.
Фото: kraszdrav.ru