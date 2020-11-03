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Инфекционный госпиталь БСМП развернул дополнительные коечные места на базе спортлагеря

Главная Здоровье
Красноярск
18:15 3 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, здоровье, больница, здравоохранение, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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«Ковидный» госпиталь БСМП будет принимать пациентов на базе спортивно – оздоровительного комплекса «Лесной». Туда будут отправлять пациентов из основного инфекционного госпиталя больницы на долечивание.

Как сообщили в региональном минздраве, распределение позволит врачам сосредоточиться на помощи тяжелобольным пациентам. Все будет 100 дополнительных коек.

В настоящее время для работы в спорткомплексе уже сформированы основные и резервные бригады врачей из сотрудников БСМП и привлеченных специалистов.

Кроме того, в состав среднего и медицинского персонала на усиление будут привлечены студенты старших курсов медуниверситета и медицинского колледжа.  

Отметим, что уже сегодня первые пациенты переведены в новое временное медучреждение.

Фото: kraszdrav.ru

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