Инфекционный госпиталь БСМП развернул дополнительные коечные места на базе спортлагеря

«Ковидный» госпиталь БСМП будет принимать пациентов на базе спортивно – оздоровительного комплекса «Лесной». Туда будут отправлять пациентов из основного инфекционного госпиталя больницы на долечивание.

Как сообщили в региональном минздраве, распределение позволит врачам сосредоточиться на помощи тяжелобольным пациентам. Все будет 100 дополнительных коек.

В настоящее время для работы в спорткомплексе уже сформированы основные и резервные бригады врачей из сотрудников БСМП и привлеченных специалистов.

Кроме того, в состав среднего и медицинского персонала на усиление будут привлечены студенты старших курсов медуниверситета и медицинского колледжа.

Отметим, что уже сегодня первые пациенты переведены в новое временное медучреждение.

Фото: kraszdrav.ru