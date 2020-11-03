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В регионе 303 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
17:00 3 Ноября 2020
в красноярском крае, здоровье, здравоохранение, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 303 новых случая COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 27 342 подтвержденных диагноза. 20 070 человек было вылечено, за последние сутки выписано из больниц 277 человек. Еще 8 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 693 человека.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста все также составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7 279 человек (плюс 636 новых пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 712 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 330 737 тестов на коронавирус.

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