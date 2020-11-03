Под ковидный госпиталь переоборудован детский соматический корпус 20-ой больницы

Инфекционный госпиталь на 100 коек развернули в детском соматическом корпусе 20-ой больницы. В здании проведена ревизия электросетей, водоснабжения, кислородопровода и другие технические работы.

Большая часть маленьких пациентов выписана из медучреждения – они будут долечиваться дома под наблюдением врачей поликлиник, или переведены в детские хирургические отделения 20-й больницы и другие организации. В соматическом корпусе оставили только 40 коек для детей с тяжелыми и среднетяжелыми формами пневмонии.

«Приемный покой для детей продолжает круглосуточно оказывать неотложную помощь нашим маленьким пациентам. Потоки обращающихся в детский приемный покой и в инфекционный госпиталь разведены… Обращаем внимание, что 20-я больница продолжает оказывать неотложную и экстренную помощь взрослым и детям по большинству своих профилей», – отметили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве добавили, что приостановлена плановая госпитализация в отделения кардиологического, ревматологического и гастроэнтерологического профиля 20-ой больницы.

Напомним, что более полугода в терапевтическом корпусе работает базовый инфекционный госпиталь на 350 коек.