В Красноярский край поступил противовирусный препарат «Арбидол»

Противовирусный препарат «Арбидол» поступил в Красноярский край. В Минздраве сообщили, что «Губернским аптекам» необходимо время на приемку лекарства и оформление документов, после чего препарат, который применяют в том числе при лечении COVID-19, поступит в продажу. Пока красноярцам советуют покупать другие противовирусные препараты в таблетках, гелях или каплях – их достаточно. При этом в регионе пока сохраняется дефицит антибиотика «Азитромицина».

«Работа ведется, до конца недели этот антибактериальный препарат поступит в аптечную сеть только для рецептурного отпуска. В настоящее время в сети есть несколько наименований антибактериальных препаратов, но по поводу их применения нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Они также отпускаются по рецепту. Ситуация с дефицитом лекарств в розничной продаже находится под особым контролем в федеральной службе Росздравнадзора и антимонопольной службе», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Напомним, что красноярцы столкнулись с отсутствием «Арбидола» в аптеках в середине октября. Власти обещали, что к 28 октября препарат появится в продаже, но сроки сдвинулись. В аптечных сетях объяснили, что запрос на этот препарат в несколько раз превышает возможности завода по его производству.



