В инфекционных госпиталях Красноярского края заняты 95% мест

Коечный фонд в инфекционных госпиталях Красноярского края заполнен на 94,4%. В Минздраве сообщили, что в резерве есть еще 500 мест, которые при необходимости могут быть оперативно организованы в медицинских учреждениях региона. Еще 300 мест планируют развернуть в двух учреждениях социальной политики. Аппаратов ИВЛ, которые необходимы пациентам с тяжелым течением COVID-19, достаточно.

«В медицинских организаций, определенных для лечения пациентов с COVID-19, размещено 694 аппаратов ИВЛ (100% от норматива). Для лечения пациентов с тяжелым течением заболевания на текущую дату используется 143 аппарата», - отметили в Минздраве.

Напомним, что поликлиники в Красноярске теперь работают 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Для лечения пациентов на дому сформированы ковидные бригады, которые ездят по вызовам до 22:00. Работает круглосуточная горячая линия министерства здравоохранения 8800 100 56 33.