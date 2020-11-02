В Красноярске от коронавируса скончалась преподавательница СибГУ

Преподаватель кафедры философии и социальных наук Сибирского государственного университета науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева Ирина Лысенко скончалась от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов, с которым сотрудничала кандидат наук. Управление общественных связей Губернатора края, коллектив Дома дружбы народов Красноярского края и председатели национальных общественных объединений выразили соболезнования родным и близким погибшей преподавательницы.

«Мало кто знает, что Ирина уже много лет была активистом проекта «Дом в горошек» - клоунаде для детей, находящихся в больнице. Она поражала ребятишек своей энергией и весельем, неиссякаемым жизнелюбием, несла им радость и надежду на скорое выздоровление. Но себя сберечь она, увы, не смогла, став жертвой безжалостной пандемии», - говорится в некрологе.

Напомним, что в Красноярске от COVID-19 скончались двое учителей школ, еще одна учительница умерла в Ачинске.