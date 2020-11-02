В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярске (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 298 новых случае заболевания коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 27 039 подтвержденных диагнозов. 19 793 человека было вылечено, за последние сутки выписано из больниц 222 человека. Еще 9 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 685 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7 355 человек (плюс 775 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 479 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 330 737 тестов на коронавирус.

Напомним, в соответствии с губернаторским указом с завтрашнего дня вступают в силу новые ограничения и профилактические меры.