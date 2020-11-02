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В Красноярском крае почти 300 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:10 2 Ноября 2020
красноярск, в красноярске, в красноярском крае, здоровье, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 298 новых случае заболевания коронавирусом.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 27 039 подтвержденных диагнозов. 19 793 человека было вылечено, за последние сутки выписано из больниц 222 человека. Еще 9 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 685 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 7 355 человек (плюс 775 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 479 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 330 737 тестов на коронавирус.

Напомним, в соответствии с губернаторским указом с завтрашнего дня вступают в силу новые ограничения и профилактические меры.

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