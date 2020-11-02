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В Красноярске добровольцы проходят повторную вакцинацию от COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
10:00 2 Ноября 2020
красноярск, медицина, вакцинация, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске 42 добровольца проходят ревакцинацию от COVID-19 – им вводят второй компонент дозы.

В период с 8 по 16 октября добровольцам поставили первую прививку. По правилам, на 21-й день вакцинацию необходимо повторить. В числе добровольцев в Красноярске медики, у которых вероятность заразится коронавирусом высокая – работники «скорых», стационаров и инфекционных госпиталей.

«Все привитые чувствуют себя удовлетворительно, жалоб на изменения в состоянии здоровья не предъявляли. После выполнения вакцинации от коронавируса COVID-19 препаратом Гам-КОВИД-Вак на сайте госуслуг предоставляется доступ к Дневнику самонаблюдений, предназначенному для сохранения важной информации о самочувствии пациента после введения вакцины», - сообщили в краевом Минздраве.

До конца года в Красноярский край поставят еще 2440 дозы вакцины. Препарат будет распределен только в крупные городские поликлиники Красноярска – это связано со сложными условиями хранения при температуре от -18 до -40 градусов.

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