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В регионе 293 новых случая заражения коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
16:10 31 Октября 2020
в красноярском крае, здоровье, вирус, эпидемия, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 293 новых случая заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 26 445 подтвержденных диагнозов. 19 352 человек было вылечено, за последние сутки выписано 270 человек. Еще 8 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 669 человека.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста все также составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 985 человек (плюс 627 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 418 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 297 519 тестов на коронавирус.

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