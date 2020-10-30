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В Красноярском крае 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 30 Октября 2020
в красноярском крае, вирус, эпидемия, роспотребнадзор, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 292 новых случая заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 26 152 подтвержденных диагноза. 19 082 человека был вылечено, за последние сутки выписано 272 пациента. Еще 8 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 661 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста также составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 776 человек (плюс 556 новых пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 387 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было проведено 1 279 360 тестов на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений и входит в первую десятку регионов России по числу выявленных случаев.

 

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