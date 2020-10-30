Борис Немик: «Сейчас любое острое респираторное заболевание с большой долей вероятности обусловлено коронавирусом»

- Борис Маркович, расскажите, чем коронавирус отличается от гриппа или простуды?

- Пневмония возникает чаще, чем при обычном гриппе. Возникают осложнения не с первых дней, а как правило на 5-7 день. Течение заболевания бывает поначалу достаточно стабильное, а затем появляются осложнения. Многие считают, что в первые дни заболевания надо делать компьютерную томографию. По своему опыту, по опыту своих коллег, которые уже переболели, по опыту докторов, скажу: первые трое-четверо суток никаких признаков не будет. Только когда появляются клинические симптомы, на КТ появляются клинические изменения. Это обследование дополнительное, не основное. Основным обследованием является тест ПЦР и клиническая картина.

- В каком случае дают направление на бесплатное КТ?

- Перечень показаний для компьютерной томографии прописан и федеральными, и нашими приказами. Здесь нет ограничений ни по квотам, ни по деньгам. Здесь только клинические показания: определяет врач. Критерии: течение заболевания, которое осложняется температурой выше 38,5 градусов в течение трех дней, наличием одышки, снижением насыщения крови кислородом, которое определяется прибором – менее 95%. Еще боли в грудной клетке при дыхании. КТ назначают для исключения пневмонии.

- Красноярцы жалуются, что при всех симптомах им не делают тесты на коронавирус. Какие здесь критерии?

- Перечень показаний для тестирования по направлению врача определен специальными определениям Роспотребнадзора, федеральными постановлениями и методическими рекомендациями федерального уровня. Мы строго исполняем эти моменты. Обязательно обследуются на коронавирус по направлению врача граждане, которые вернулись из-за границы или имели прямой контакт с коронавирусными больными; граждане старше 65 лет, которые заболели любой острой респираторной вирусной инфекцией, а также все граждане, у которых поставлен диагноз пневмония. Мы проводим сейчас в лабораториях края за счет средств ОМС порядка 10 тысяч исследований в сутки. В марте мы таких исследований проводили 500. Продолжаем наращивать базу, потому что при таком уровне заболеваемости и этого не достаточно. Мы по количеству тестов в Сибирском федеральном округе всех обогнали, но все равно их не хватает. Сейчас еще несколько лабораторий мы открываем, в Канске будет лаборатория работать с конца ноября, в БСМП развернули свою лабораторию. Еще до 4 тысяч и даже больше в день делается тестов платно, по желанию гражданина. Но если нет прямых показаний, то лишние тесты делать не нужно, потому что отрицательный тест ни о чем не скажет. Можно сделать тест, получить отрицательный результат, а через три дня быть инфицированным. У нас подход такой: сейчас любое острое респираторное заболевание с большой долей вероятности обусловлено коронавирусной инфекцией. Даже при наличии отрицательного теста. Очень часто встречаем первые несколько тестов отрицательные, а потом положительный. Диагноз ставится на основании клиники, анамнеза и результатов тестов. Температура и клиника, похожая на коронавирус – это, скорее всего, коронавирус. Ограничение, изоляция и первичное лечение - они сходы, что при гриппе, что при ОРВИ, что при коронавиурсах.

- Сколько пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме?

- Количество тяжелых случаев течения коронавируса составляет 3%. Естественно, количество тяжелых пациентов увеличивается, так как растет общее число заболевших, но процент тяжелых течений остается неизменным – 3%. Сейчас КТ проводится в течение 2-3 суток по назначению врача. Многие пользуются платными услугами, но я бы не советовал это делать без рекомендаций врача.

- Люди жалуются, что нет лекарств – антибиотиков, противовирусных препаратов. Когда планируется поставка и что делать людям, которые сейчас болеют и не могут купить медикаменты, которых попросту нет?

- Вопрос доступности лекарств в аптечных сетях взят под особый контроль. Занимается этим федеральная служба Росздравнадзора, а цены контролирует Федеральная антимонопольная служба, чтобы не было превышений цен, установленных государством. В стационарах создан определенный запас медикаментов, он пополняется и при необходимости лекарства централизованно доставляются до самых тяжелых пациентов. Проблема действительно сложилась не только в нашем регионе с рядом препаратов, которыми люди пользуются при самолечении. Появились проблемы с наличием в аптечных сетях простейших противовирусных препаратов, препаратов антибактериальных и вспомогательных при респираторных заболеваниях. Мы заметили, что люди просто впрок запасаются препаратами. Мы имеем график поставок, в ближайшее время «Арбидол» будет поставлен. Антибиотики может назначить только врач или фельдшер. Самостоятельно можно лечиться вспомогательными средствами – парацетамол, простейшие противовирусные препараты, которые отпускаются безрецептурно, вспомогательные средства – от кашля полоскание горла, промывание носа. Антибиотиками я бы не рекомендовал пользоваться. Вирусная инфекция первые дни и даже в первую неделю антибиотиками не лечится. Второе – если вы лечитесь антибиотиками без назначения врача, есть угроза, что следующее заболевание будет тяжело лечить, так как флора будет к антибиотикам не восприимчива.

- Многие жалуются, что невозможно дозвониться в поликлинику. Эта проблема решается?

- Мы понимаем ситуацию. Я хочу принести извинения гражданам, действительно, перегрузки системы значительны. Мы увеличили количество операторов. Если в поликлинику не дозвониться, колл-центр обязан передавать информацию в поликлинику для того, чтобы в течение одного рабочего дня была установлена связь с человеком. Мы пытаемся помочь каждому человеку, настраиваем систему…

- С какими вопросами можно обращаться на «горячие линии» по коронавирусу?

- Действует круглосуточный телефон «горячей линии» на базе центра медицины катастроф, на который граждане обращаются с марта. Это вопросы информационного характера: как, где медицинскую помощь получить, что-то еще, куда обратиться в случае контакта. Социальные вопросы: можно ли доставить продукты, лекарства на дом. В последнее время мы стали больше получать вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи: невозможно в поликлинику дозвониться, «скорую помощь» вызвать, долго ждать приходится. Мы нарастили служу операторов – их теперь до 20 в смену. Если гражданин обращается с вопросом, что он не может получить медицинскую помощь в поликлинике или в стационаре, мы записываем контакты, передаем данные в течение рабочего дня в соответствующую поликлинику, чтобы с ним установили обратную связь медики и определили его маршрут.

- Может ли поликлиника отказать в вызове врача на дом?

- Это не правильно. Отказать в вызове врача на дом не могут. Другое дело, что сейчас нагрузка на учреждения увеличилась и дежурные бригады работают с двойной-тройной перегрузкой. Количество вызовов в день до 50. Бригады в поликлинике переведены на режим работы с 8:00 до 22:00, в крупных городах. В районных центрах – по мере необходимости. И в субботу, и в воскресенье тоже. Нагрузка на них высокая, поэтому обеспечение вызова может быть отложено, но отказать не могут. В любой ситуации при первичной консультации по телефону задаются вопросы, врач смотрит, на сколько состояние человека позволят так или иначе отложить по времени вызов. Если «скорая» не приезжает, обращайтесь к нам. Есть еще контролирующий орган – Росздравнадзор. Как правило, диспетчер, принимая вызов, первичную оценку состояния делает. Если это дети, беременные, температура высокая, группа риска, старше 65 лет – на такие вызовы «скорая» помощь направляется в первую очередь. Если небольшая температура, угрожающих факторов нет – к таким пациентам при большой загрузке «скорой помощи» вызов откладывается на более продолжительный срок. Такой подход используется в период пандемии.

- Может ли врач по телефону оценить состояние пациента? Либо должно быть хотя бы одно очное посещение?

- Про лечение на дому, необязательно коронавирусной инфекции, может и другой инфекции. Обязательно должен быть очный осмотр врача либо фельдшера. В дальнейшем легкое течение заболевания и среднетяжелое у людей, у которых нет факторов риска, может осуществляться по телефону. Это контроль. Дополнительно мы утвердили лист самоконтроля пациента, по которому основные параметры можно дома записывать. При звонке врача или медсестры нужно эти параметры сообщать. При этом рекомендовано для всех граждан, у которых установлена или подозревается коронавирусная инфекция и они лечатся на дому, ежедневно дистанционно уточнять состояние. В случае ухудшения параметров – температура более 38,5 градусов, одышка, насыщение крови кислородом (у многих дома есть специальный прибор для этого) – это настораживает на принятие дополнительных решений, проведения компьютерной томографии либо госпитализации. Дистанционный режим консультирования позволяет заподозрить ухудшение состояния своевременно. Мы с этим часто сталкиваемся.

- Как оформить больничный, если живешь с инфицированным коронавирусом в одной квартире?

- Установлен порядок при оказании помощи на дому, врач имеет право открыть больничный лист до 14 дней и по уходу за больным ребенком тоже. Гражданам, которые находятся на карантине по контакту с коронавирусным больным, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, больничный лист открывается на 14 дней. Если есть проблемы с открытием больничных листов, то в первую очередь нужно обратиться в медицинскую организацию, а затем в Минздрав.

- Как в условиях пандемии организована плановая медицинская помощь?

- Плановую помощь в медицинских организациях мы не прекращаем, несмотря на такой большой подъем заболеваемости. Но она может быть ограничена по времени. Основная причина – возникновение карантина в медицинских организациях, куда поступают пациенты на лечение. Если там возникает коронавирусная инфекция, мы временно прекращаем помощь. Сейчас при каждой плановой госпитализации граждане обследуются на коронавирусную инфекцию.