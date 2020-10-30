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Медиков из районов края отправят на работу в Красноярск

Главная Здоровье
Красноярск
08:30 30 Октября 2020
в красноярском крае, врачи, эпидемия, вирус, губернатор, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти планируют командировать медиков из районов края для работы в Красноярске. Местные доктора не успевают справиться с резким наплывом заболевших коронавирусом, кроме того очень многие болеют ковидом сами. Как одна из возможностей помочь медикам рассматривается привлечение медперсонала из территорий, где ситуация с коронавирусом более благоприятная, чем в Красноярске. Об этом заявил губернатор Александр Усс.

«Относительно скорой помощи могу сказать следующее. 20 вызовов в сутки – это много. Но у нас в городе есть случаи, когда экипажи выезжали к людям 40 и более раз. Представьте себе, каждые 30 минут выезд, надо (еще) вернуться, без отдыха и обеда. И, естественно, наше главное достояние и одновременно сейчас проблема – это медицинский персонал. Лекарства можно купить, ИВЛ можно поставить, а вот что касается людей, медиков – они тоже люди, они болеют, причем болеют уже многие, и поэтому здесь я вижу основное уязвимое звено. Мы сейчас рассматриваем возможность прикомандирования медиков из некоторых наших районов, где положение дел относительно благополучно, в краевой центр, в другие крупные города. Но лимиты и возможности этого, конечно, ограничены», - заявил Усс.

Аналитики медуниверситета прогнозируют, что спада заболеваемости не будет до февраля-марта, добавил губернатор.

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