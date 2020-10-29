В регионе 288 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае (без учета ЗАТО Железногорск и Зеленогорск) за последние сутки зафиксировано еще 288 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 860 подтвержденных диагноза. 18 810 человек было вылечено, за последние сутки выписано 289 человек. Еще 6 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 653 человека.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста все также составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 607 человек (плюс 538 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 401 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было сделано 1 261 988 тестов на коронавирус.