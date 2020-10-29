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Глазной центр краевой больницы будет перепрофилирован под больных COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
12:30 29 Октября 2020
красноярск, здоровье, больница, здравоохранение, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На базе Глазного центра краевой клинической больницы в ближайшее время будет открыто дополнительное инфекционное отделение для больных коронавирусом.

Как сообщили в региональном минздраве, там планируется развернуть еще 180 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. По замыслу краевых чиновников дополнительная «красная зона» поможет справиться с потом тяжелобольных жителей региона.

В настоящее время в Красноярске действуют три основных «ковидария» - БСМП, 20 межрайонная больница имени И.С. Берзона и краевая клиническая больница №1. Кроме того, дополнительный прием заболевших ведется в госпитале ветеранов войн, родильном доме №1, межрайонной клинической больнице №4, а также в кожно-венерическом диспансере, СКЦ ФМБА и в общежитии на Рокоссовского.

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