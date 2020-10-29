Глазной центр краевой больницы будет перепрофилирован под больных COVID-19

На базе Глазного центра краевой клинической больницы в ближайшее время будет открыто дополнительное инфекционное отделение для больных коронавирусом.

Как сообщили в региональном минздраве, там планируется развернуть еще 180 коек для пациентов с диагнозом COVID-19. По замыслу краевых чиновников дополнительная «красная зона» поможет справиться с потом тяжелобольных жителей региона.

В настоящее время в Красноярске действуют три основных «ковидария» - БСМП, 20 межрайонная больница имени И.С. Берзона и краевая клиническая больница №1. Кроме того, дополнительный прием заболевших ведется в госпитале ветеранов войн, родильном доме №1, межрайонной клинической больнице №4, а также в кожно-венерическом диспансере, СКЦ ФМБА и в общежитии на Рокоссовского.