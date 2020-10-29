Родителям контактных с COVID-19 детей рассказали об оформлении больничного

Минздрав представил памятку для родителей контактных с COVID-19 детей. Ребенок считается «контактным», если коронавирус подтвержден у одного из членов семьи. Самоизоляция требуется и в том случае, если он находился в организованном коллективе, где выявлен COVID-19: в школе, детском саду или секции. В этом случае необходимо обратится в регистратуру детской поликлиники по месту жительства или на горячую линию участковой поликлиники, либо в Минздрав по номеру 8 800 100 56 53.

Оставаться дома ребенку обязательно, даже если у него нет симптомов заболевания – дистанционно его будет наблюдать участковый педиатр в течение 14 дней. Если COVID-19 болен кто-то из родственников, то отсчет идет с даты забора мазка у члена семьи. Если контакт был в организованном коллективе, то с последнего дня посещения коллектива.