Министр здравоохранения ответит на вопросы в прямом эфире

Завтра, 29 октября в 12:00 состоится трансляция прямого эфира с министром здравоохранения Красноярского края. Она пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Борис Немик ответит на все вопросы жителей и расскажет о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае.

В минздраве сообщили, что вопросы можно задать заранее и оставить их комментариях под этим постом.

Напомним, сам министр заразился COVID-19 в конце весны, в середине июня стало известно о его выздоровлении.

Фото: скриншот "Россия 24"