28 октября
Красноярск
погода +8 °C
76.46
 
€ 90.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Министр здравоохранения ответит на вопросы в прямом эфире

Главная Здоровье
Красноярск
16:20 28 Октября 2020
в красноярском крае, прямая, министр, здравоохранение, общение, жители
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Завтра, 29 октября в 12:00 состоится трансляция прямого эфира с министром здравоохранения Красноярского края. Она пройдет в социальной сети «ВКонтакте». Борис Немик ответит на все вопросы жителей и расскажет о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае.

В минздраве сообщили, что вопросы можно задать заранее и оставить их комментариях под этим постом.

Напомним, сам министр заразился COVID-19 в конце весны, в середине июня стало известно о его выздоровлении.  

Фото: скриншот "Россия 24"

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

28 Октября 2020 г.
В регионе скончалось 7 человек
Новости Красноярска: В хирургии 20-й больницы временно приостановили прием пациентов

В хирургии 20-й больницы временно приостановили прием пациентов

28 Октября 2020 г.
Плановых пациентов не принимают до 9 ноября
Новости Красноярска: Минздрав разрешил долечиваться дома пациентам с положительными тестами на COVID-19

Минздрав разрешил долечиваться дома пациентам с положительными тестами на COVID-19

28 Октября 2020 г.
Российский Минздрав обновил список рекомендаций
Новости Красноярска: В регионе 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

27 Октября 2020 г.
Ежедневный прирост регулярно превышает 200 новых случаев
Новости Красноярска: Инфекционные госпитали в Красноярском крае заполнены на 90%

Инфекционные госпитали в Красноярском крае заполнены на 90%

27 Октября 2020 г.
На этой неделе в медучреждениях дополнительно создадут 895 мест
Новости Красноярска: Минздрав увеличит штат специалистов «горячей линии» по коронавирусу

Минздрав увеличит штат специалистов «горячей линии» по коронавирусу

27 Октября 2020 г.
В день сотрудники принимают не менее 500 звонков
Новости компаний
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
22/10
Онлайн-обслуживание: быстро, удобно и безопасно
22/10
Котельные закроют, а что дальше?
22/10
В СФУ обучат школьных учителей преподаванию в условиях онлайн-обучения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Краснодарской сбили подростка

На Краснодарской сбили подростка

28 Октября 2020 г.
В ДТП пострадало 3 человека
Новости Красноярска: Жителю Балахты грозит до 5 лет тюрьмы за кражу кроликов

Жителю Балахты грозит до 5 лет тюрьмы за кражу кроликов

28 Октября 2020 г.
Мужчина похитил 14 животных с чужого участка
Новости Красноярска: Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

25 Октября 2020 г.
Игра в Нижневартовске завершилась со счетом 1:3
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru