В Красноярском крае 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В крае за последние сутки зафиксировано еще 279 новых случаев заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 572 подтвержденных диагноза. 18 521 человек был вылечен, за последние сутки выписано 262 человека. Еще 7 случаев закончились летальным исходом, всего с начала пандемии умерло 647 человек.

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста составляет 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 470 человек (плюс 512 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 330 человек.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было проведено 1 245 751 тест на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений и входит в первую десятку регионов России по числу выявленных случаев.