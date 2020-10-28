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Минздрав разрешил долечиваться дома пациентам с положительными тестами на COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
09:24 28 Октября 2020
больница, минздрав, лекарство, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский Минздрав обновил список рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Врачам разрешили досрочно выписывать из стационара пациентов с положительными результатами тестов на COVID-19. Если у больного наблюдается положительная динамика, он сможет долечиваться дома. Ранее выписывали только после получения отрицательных результатов.

Пока пациентов выписывали только после получения отрицательных результатов анализов на коронавирус. Основанием для досрочной выписки станут отсутствие лихорадки, высокой температуры и признаков дыхательной недостаточности. Уровень C-реактивного белка должен быть меньше 10 мг/л.
Список препаратов, рекомендуемых для лечения COVID-19, расширен пятью новыми позициями.

«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), интерферон-альфа», – говорится в рекомендациях Минздрава.

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует «Интерферон альфа» в виде капель или спрея и «Умифеновир». Тем, кто был в контакте с зараженным, советуют принимать «Гидроксихлорохин». В ведомстве подчеркивают, что лекарственная терапия должна назначаться врачебной комиссией с учетом противопоказаний для конкретного пациента.

Добавим, что в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона», которую разработал «Вектор».

 

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