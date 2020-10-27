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В регионе 277 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 27 Октября 2020
в красноярском крае, здоровье, здравоохранение, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 293 подтвержденных диагноза, из них 18 259 человек было вылечено (247 человек за последние сутки) и 640 случаев закончились летальным исходом (5 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вновь вырос и составляет до 1,1%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях региона.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 288 человек (плюс 518 человек), за последние сутки снято с наблюдения 324 человека.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 230 283 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений, но в входит в топ-10 регионов страны по числу выявленных случаев. 

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