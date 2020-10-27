Инфекционные госпитали в Красноярском крае заполнены на 90%

Инфекционные госпитали для лечения пациентов с COVID-19 в Красноярском крае заполнены на 90%. На этой неделе Минздрав планирует развернуть дополнительно 895 коек.

Открыто 11 амбулаторных центров компьютерной диагностики внебольничных пневмоний в государственных и частных клиниках – обследование уже прошли более 10 тысяч человек. Готовятся к открытию два медицинских центра для лечения больных внебольничной пневмонией в Ачинске и Богучанском районе.

«На контроль поставлена проблема транспорта для медицинских работников. Город Красноярск выделил на выходные дополнительно 10 автомобилей, которые помогали обслуживать вызовы сотрудникам городских поликлиник. Кроме того, в ближайшее время в регион готовится поставка специализированного медицинского автотранспорта в рамках национального проекта «Здравоохранение», – сообщили в пресс-службе краевого правительства по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Губернатор Александр Усс поручил ужесточить контроль за соблюдением противоэпедимических требований, в том числе в общественном транспорте и заведениях общепита. К этой работе привлекут сотрудников полиции и Роспотребнадзора.





Фото: Минздрав