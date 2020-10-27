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Минздрав увеличит штат специалистов «горячей линии» по коронавирусу

Главная Здоровье
Красноярск
08:26 27 Октября 2020
эпидемия, врачи, скорая, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минздрав обещает увеличить штат сотрудников «горячей линии» по коронавирусу. Красноярцы жалуются, что не могут дозвониться диспетчеру и сообщить о симптомах болезни, чтобы вызвать врача из поликлиники или «скорую».

В Минздраве заявили, что сейчас вся система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. В день специалисты колл-центра принимают не менее 500 звонков. Число диспетчеров увеличат, а также добавят на линии новую опцию - передача данных пациента в реестр поликлиники.

«Таким образом на сегодняшний день операторы колл-центра могут не только консультировать о порядке действий в случае заражения коронавирусной инфекцией, но и принимать обращения граждан, направляя их данные в лечебные учреждения. Это позволит тем, кто не смог вызвать врача на дом, передать свои данные специалисту «горячей линии» и дождаться «обратной связи» от поликлиники. Специалист поликлиники решит вопрос с выездом врача на дом (либо ковидной бригады) и открытием больничного листа. Таким образом, будет уменьшено количество пациентов, приходящих на прием лично», – пояснили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, телефон «горячей линии» по коронавирусу 8 800 100 56 53. С середины октября поликлиники в Красноярске работают семь дней в неделю с 8:00 до 22:00.

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