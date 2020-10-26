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В Красноярском крае более 25 тысяч выявленных случаев заражения коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 26 Октября 2020
в красноярском крае, здоровье, здравоохранение, эпидемия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 274 новых случая заболевания COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 25 016 подтвержденных диагнозов, из них 18 012 человек было вылечено (158 человек за последние сутки) и 635 случаев закончились летальным исходом (6 новых случаев за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос и теперь составляет 1,1%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 6 094 человека (плюс 531 человек), за последние сутки снято с наблюдения 369 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 223 448 тестов на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений и по количеству выявленных случаев заболевания занимает 8 место среди всех регионов России.

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