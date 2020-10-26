В Красноярске открывается резервный ковидный госпиталь на 100 коек

На базе отделений онкодиспансера на ул.Московской,30 начинает работать резервный ковидный госпиталь. Инфекционный стационар на 100 коек развернули за несколько дней. В медучреждении организованы отдельные входы и выходы для зараженных и выздоровевших пациентов и персонала, оборудованы две палаты интенсивной терапии и экстренная операционная. Все медики прошли обучение и получили допуск к лечению пациентов с коронавирусом.

«Возглавит инфекционный госпиталь врач-онколог отделения онкоурологической хирургии Иван Табарин. Планируется, что в госпиталь будут переводить на долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. Первых пациентов примут в понедельник, 26 октября», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве добавили, что онкодиспансер продолжит прием плановых пациентов в корпусах на 1-й Смоленской, 16.



