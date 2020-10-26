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В Красноярске открывается резервный ковидный госпиталь на 100 коек

Главная Здоровье
Красноярск
09:30 26 Октября 2020
красноярск, больница, госпитализация, вирус, эпидемия, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На базе отделений онкодиспансера на ул.Московской,30 начинает работать резервный ковидный госпиталь. Инфекционный стационар на 100 коек развернули за несколько дней. В медучреждении организованы отдельные входы и выходы для зараженных и выздоровевших пациентов и персонала, оборудованы две палаты интенсивной терапии и экстренная операционная. Все медики прошли обучение и получили допуск к лечению пациентов с коронавирусом.

«Возглавит инфекционный госпиталь врач-онколог отделения онкоурологической хирургии Иван Табарин. Планируется, что в госпиталь будут переводить на долечивание пациентов с коронавирусной инфекцией из базовых инфекционных госпиталей. Первых пациентов примут в понедельник, 26 октября», - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

В ведомстве добавили, что онкодиспансер продолжит прием плановых пациентов в корпусах на 1-й Смоленской, 16.

 

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