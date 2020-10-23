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В Красноярском крае 259 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:00 23 Октября 2020
здоровье, в красноярском крае, вирус, эпидемия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 259 новых случаев заболевания COVID-19, а всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 24 204 подтвержденных диагноза. 17 410 человек было вылечено (201 человек за последние сутки), еще 4 случая закончились летальным исходом (619 погибших за все время).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос и теперь составляет 1,1%. Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 5 689 человек (плюс 497 пациентов), за последние сутки снято с наблюдения 332 человека.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что за все время в крае было проведено 1 179 451 тест на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений. С завтрашнего дня в крае вводятся новые ограничения и рекомендации. 

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