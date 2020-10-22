«Арбидол» поступит в красноярские аптеки 28 октября

Минздрав Красноярского края зарезервировал 45 тысяч упаковок «Арбидола». Он применяется для лечения коронавируса, протекающего в легкой форме.

Ожидается, что лекарство поступит в аптеки 28 октября. Больше недели в городе дефицит этого противовирусного препарата. В краевом министерстве здравоохранения предлагают красноярцам покупать аналоги – их в аптеках достаточно.

«Согласно мониторингу, представленному в министерство, в аптечных сетях в достаточном количестве есть аналоги этой группы противовирусных препаратов, а также представлен выбор иммуномодублирующих препаратов. Провизор имеет право предложить пациенту на выбор противовирусные препараты, которые отпускаются без рецепта врача», – сообщили в Минздраве.

При этом в ведомстве заверили, что в красноярских больницах «Арбидола» достаточно, его получают пациенты, которые лечатся в условиях стационара.