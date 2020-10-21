Маска и дистанция – не право, а обязанность

Сегодня в редакции газеты «Городские новости» прошла прямая линия с горожанами по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Красноярцы активно интересовались, как и где можно сдать тест, как действовать при ухудшении самочувствия и что будет с работой школ и детских садов.

По данным Роспотребнадзора, с начала сентября суточный показатель заболеваемости вырос в два раза. На сегодня в регионе случаев заболевания – почти 24 тысячи. За последнюю неделю ежедневно – более 200 заболевших.

«Такая ситуация связана с тем, что население не соблюдает превентивные меры – масочный режим и социальное дистанцирование в местах массового скопления людей и в транспорте. У населения отмечается снижение настороженности к коронавирусной инфекции и пренебрежение к соблюдению масочного режима», - заявила Татьяна Кострыкина, замначальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Она также озвучила статистику по заболевшим. Так, основная масса – люди от 18 до 60 лет. Четверть от всех заболевших – работники торговли. 18 процентов – сотрудники образовательных организаций. 12 процентов – медики. 6 из 10 случаев проходят бессимптомно.

Вопрос о том, что в автобусах маски пассажиры часто не носят, включая водителей и кондукторов, поступил на прямую линию одним из первых.

«Мы ежедневно проводим рейды. Штрафы для граждан – до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – до 300 тысяч. Сейчас в судах более 2000 материалов на нарушителей, 213 автобусов было снято с рейсов. Эффект есть – все больше граждан начинает пользоваться масками», - рассказал Андрей Бяков, заместитель руководителя департамента главы города. Он также добавил, что много нарушений масочного режима и в объектах торговли – в первую очередь в небольших магазинах и павильонах. Рейды представителями администраций районов проводятся также ежедневно».

Что касается ношения масок, то по заверениям специалистов, одноразовые маски следует менять раз в три часа. Стирать их точно не нужно. А вот матерчатую маску можно использовать многократно. Носить средства защиты нужно даже тем, кто уже переболел.

Вопрос - будут ли снова закрывать магазины и уводить всех на «удаленку» также волнует горожан. Однако здесь все будет зависеть от действий краевого правительства. Вводить такой режим – в их компетенции.

Что касается работы школ, то здесь решение о переводе учеников на дистанционное обучение принимает директор на основании данных Роспотребнадзора, а уход на досрочные каникулы согласует министерство образования Красноярского края.

«Статистика каждый день меняется. Если мы возьмем данные с 1 сентября, то более чем в 60 школах завершены карантины в классах. Если мы возьмем прошлую неделю, то вышли из карантина 30 классов в 25 школах. А вот в 17 школах 26 классов ушли на дистанционное обучение. В ряде случаев очень сложно обеспечить замещение учителя, особенно в начальных классах. По каждой школе и классу решения принимаются индивидуально», - заявила руководитель главного управления образования администрации города Татьяна Ситдикова.

Она добавила, что управлению согласовано выделение дополнительных средств на закупку масок для школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из расчета три маски на человека в день.

«Раньше считалось нормой, если человек с симптомами ОРВИ пересиливает себя, идет в школу или на работу. Теперь этот стереотип нужно менять. Если учитель или ребенок почувствовали недомогание – нужно оставаться дома и сразу обращаться к врачам», - резюмировала Ситдикова.

Отвечая на звонок молодой мамы, Татьяна Кострыкина рассказала, что при плохом самочувствии ребенка необходимо вызвать участкового врача на дом. Если признаки болезни сильные – то звонить в скорую.

Отдельная тема – тесты на коронавирус. Лаборатории, где их можно сдать самостоятельно и за свой счет, указаны на сайте Роспотребнадзора. Условия и стоимость можно узнать уже на сайтах самих лабораторий. По заверениям Кострыкиной, чувствительность тестов – 97-100 процентов.