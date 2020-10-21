Красноярский край: 237 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в в крае зафиксировано 23 696 подтвержденных диагнозов, из них 17 024 человека были вылечены (181 человек за последние сутки) и 612 случаев закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вновь достигает 1,0%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 5 399 человек (плюс 476 человек), за последние сутки снято с наблюдения 266 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 153 040 тестов на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.