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Красноярский край: 237 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
14:41 21 Октября 2020
в красноярском крае, эпидемия, вирус, здоровье, роспотребнадзор, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в в крае зафиксировано 23 696 подтвержденных диагнозов, из них 17 024 человека были вылечены (181 человек за последние сутки) и 612 случаев закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вновь достигает 1,0%.

Случаи заболевания регистрировались во всех муниципальных образованиях края.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 5 399 человек (плюс 476 человек), за последние сутки снято с наблюдения 266 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 153 040 тестов на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.  

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