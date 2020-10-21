Время ожидания «скорой» в Красноярске увеличилось до шести часов

Время ожидания «скорой помощи» в Красноярске увеличилось до шести часов. Количество вызовов в сутки на подстанции увеличилось в два раза до полутора тысяч в сутки, сообщает радио «Красноярск-Главный».

Кроме того, горожане жалуются, что не могут дозвониться до операторов экстренной службы: автоответчик сообщает, что сервер перегружен. Виной всему – резкий подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе COVID-19.

«По вызовам на ОРВИ и температуру «скорая» приезжает по освобождению с других таких подобных вызовов. Здесь не регламентируется время. Да, сейчас «скорую» можно ждать и четыре, и пять, и шесть часов. Все на линии, «скорая» загружена сильно. Мы напоминаем, что при повышении температуры по будням надо обращаться в поликлинику. Кроме того, у нас работают старшие врачи, которые могут оказать консультации по круглосуточному телефону — 226-72-42 или 226-72-62. Они, правда, тоже сильно загружены, к ним тоже сложно дозвониться», — рассказала пресс-секретарь красноярской «скорой помощи» Наталья Ковальчук.

Отметим, что на заседании оперштаба о проблеме говорил и губернатор Александр Усс. Он не исключил, что развозить врачей «скорых» придется водителям на гражданских машинах.