В Красноярске дефицит противовирусных препаратов

В красноярских аптеках дефицит противовирусных препаратов. Самого востребованного сейчас лекарства «Арбидола» уже несколько дней нет и на складах, сообщили радио «Красноярск-Главный» в крупнейших аптечных сетях Красноярска. Время ожидания препарата не менее недели.

Такая ситуация сейчас по всей России, сообщил пресс-секретарь фармацевтической сети «Губернские аптеки» Анатолий Патюков.

«Информация, которую мы получаем от производителей, следующая: по всей Российской Федерации запрос от аптечных сетей на «Арбидол» примерно в 10 раз превышает возможности его производства. Трудно как-то рационально объяснить эту аномалию, но ситуация такая, какая она есть. Поэтому задача всех аптечных сетей на сегодняшний день — это наладить бесперебойные и контролируемые поставки препарата в сети», - заявил Патюков.

При этом в аптеках заверяют, что другие позиции противовирусных препаратов есть в наличии.