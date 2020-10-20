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В Красноярске дефицит противовирусных препаратов

Главная Здоровье
Красноярск
08:33 20 Октября 2020
лекарство, препараты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярских аптеках дефицит противовирусных препаратов. Самого востребованного сейчас лекарства «Арбидола» уже несколько дней нет и на складах, сообщили радио «Красноярск-Главный» в крупнейших аптечных сетях Красноярска. Время ожидания препарата не менее недели.

Такая ситуация сейчас по всей России, сообщил пресс-секретарь фармацевтической сети «Губернские аптеки» Анатолий Патюков.

«Информация, которую мы получаем от производителей, следующая: по всей Российской Федерации запрос от аптечных сетей на «Арбидол» примерно в 10 раз превышает возможности его производства. Трудно как-то рационально объяснить эту аномалию, но ситуация такая, какая она есть. Поэтому задача всех аптечных сетей на сегодняшний день — это наладить бесперебойные и контролируемые поставки препарата в сети», - заявил Патюков.

При этом в аптеках заверяют, что другие позиции противовирусных препаратов есть в наличии.

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