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Учителя в школе №150 в Красноярске массово болеют коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
19:00 16 Октября 2020
вирус, эпидемия, школа, здоровье, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские СМИ сообщают о 20 учителях с диагнозом COVID-19 в школе №150 на ул. Алексеева. В родительских чатах учебного учреждения говорится, что болеют 40% педагогов. В управлении образования администрации города подтверждают информацию о зараженных коронавирусом учителях в школе №150, но количество больных не уточняют. В начале октября там, предположительно от COVID-19, умерла учительница биологии.

Из-за массовой заболеваемости среди педагогов 150-ая школа в сентябре ушла на досрочные каникулы, а после их завершения ученики средних и старших классов были переведены на дистанционное образование. Как долго продлится такая форма обучения, пока не ясно. Младшеклассники учатся очно в отдельном блоке.

Напомним, что из-за инфекции среди учеников и педагогов более половины школ Красноярска вынуждены перейти на дистанционное обучение.

 

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