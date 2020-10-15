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В крае 204 новых случая заражения коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:05 15 Октября 2020
здравоохранение, здоровье, вирус, эпидемия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 322 подтвержденных диагноза, из них 16 286 человек было вылечено (98 человек за последние сутки) и 589 случаев закончились летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,9%.

Заболевания регистрировались во всех территориях региона.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 4 412 человек (плюс 387 человек), за последние сутки снято с наблюдения 186 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 090 383 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш край в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.  

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