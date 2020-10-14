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В Красноярском крае 195 новых случаев заражения COVID-19

Главная Здоровье
Красноярск
15:30 14 Октября 2020
здоровье, вирус, эпидемия, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В регионе за последние сутки зафиксировано еще 195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 22 118 подтвержденных диагноза, из них 16 118 человека было вылечено (85 человек за последние сутки) и 585 случаев закончился летальным исходом (4 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста составляет 0,9%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3 905 человек (плюс 409 человек), за последние сутки снят с наблюдения 201 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 080 722 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений и замыкает первую десятку по количеству выявленных случаев.  

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