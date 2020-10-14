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В общежитии СибГУ обнаружен коронавирус

Главная Здоровье
Красноярск
10:00 14 Октября 2020
здоровье, вирус, эпидемия, студенты, красноярск, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
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В студенческом общежитии СибГУ имени М.Ф. Решетнева подтверждено три диагноза заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал заместитель проректора учебного заведения по административно-хозяйственной деятельности Андрей Разгоняев. Он сообщил, что все заболевшие студенты проживали в разных комнатах и в настоящее время на территории общежития их нет.

«Непосредственной угрозы массового распространения заболевания нет. В учебном заведении проведена работа по выявлению контактных лиц, составлены и поданы списки в надзорные органы. В общежитии проведена тщательная санитарная обработка», — прокомментировал ситуацию Андрей Разгоняев.

В настоящее время в вузе продолжает действовать масочный режим, размещены антисептики, в помещениях проводят санитарную обработку всех контактных поверхностей. На занятиях студенты рассаживаются с максимальным соблюдением социальной дистанции.

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