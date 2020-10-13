13 октября
Красноярск
погода +4 °C
77.29
 
€ 91.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В регионе 184 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Главная Здоровье
Красноярск
14:45 13 Октября 2020
здоровье, вирус, эпидемия, в красноярском крае, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 184 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 21 923 подтвержденных диагноза, из них 16 103 человека было вылечено (80 человек за последние сутки) и 581 случай закончился летальным исходом (3 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос и составляет 0,9%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3 697 человек (плюс 401 человек), за последние сутки снято с наблюдения 216 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 071 446 теста на коронавирус.   

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.  

Здоровье / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

12 Октября 2020 г.
Сохраняется устойчивый рост числа заболевших
Новости Красноярска: В Красноярском крае 165 новых случаев заражения COVID-19

В Красноярском крае 165 новых случаев заражения COVID-19

9 Октября 2020 г.
Всего зафиксировано 21 214 подтвержденных диагноза
Новости Красноярска: В 20-й больнице появились новые аппараты искусственной вентиляции легких

В 20-й больнице появились новые аппараты искусственной вентиляции легких

9 Октября 2020 г.
Новое оборудование поступило для тяжелых больных коронавирусом
Новости Красноярска: В федеральном минздраве россиянам рекомендовали провести выходные дома

В федеральном минздраве россиянам рекомендовали провести выходные дома

9 Октября 2020 г.
Призыв связан с растущим количеством заболевших коронавирусом
Новости Красноярска: На базе ФМБА в Красноярске разворачивают ковидный госпиталь

На базе ФМБА в Красноярске разворачивают ковидный госпиталь

8 Октября 2020 г.
Ранее заработал инфекционный стационар на ул. Рокоссовского
Новости Красноярска: Красноярские врачи начали прививаться от СOVID-19

Красноярские врачи начали прививаться от СOVID-19

8 Октября 2020 г.
Вакцины ввели врачам, которые работают в «красной зоне»
Новости компаний
09/10
Почта России предлагает красноярским компаниям упрощенный способ отправки и получения писем
07/10
Готовь лыжи летом, а интернет в начале сезона
07/10
«Большая перемена» для красноярских педагогов
05/10
Повышая стандарты сервиса: на Предмостной открылся дополнительный офис Газпромбанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

Красноярцам показали все еще работающий полигон «Шинник»

13 Октября 2020 г.
Грузовики с мусором игнорируют сортировочный завод
Новости Красноярска: Житель Красноярска пытался приобрести аппарат искусственной вентиляции легких

Житель Красноярска пытался приобрести аппарат искусственной вентиляции легких

13 Октября 2020 г.
Он попался на уловки мошенников
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru