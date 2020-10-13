В регионе 184 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Красноярском крае за последние сутки зафиксировано еще 184 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 21 923 подтвержденных диагноза, из них 16 103 человека было вылечено (80 человек за последние сутки) и 581 случай закончился летальным исходом (3 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста вырос и составляет 0,9%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3 697 человек (плюс 401 человек), за последние сутки снято с наблюдения 216 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 071 446 теста на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.