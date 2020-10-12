В Красноярском крае 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В регионе за последние сутки зафиксировано еще 174 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 21 739 подтвержденных диагнозов, из них 16 023 человек было вылечено (15 человек за последние сутки) и 578 случаев закончились летальным исходом (3 новых случая за сутки).

По данным Роспотребнадзора суточный темп прироста по-прежнему составляет 0,8%.

По состоянию на сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 3 512 человек (плюс 330 человек), за последние сутки снято с наблюдения 212 человек.

Также в оперативном штабе сообщили, что за все время в крае было проведено 1 062 782 теста на коронавирус.

Напомним, что наш регион в настоящее время находится на 3 этапе снятия ограничений.